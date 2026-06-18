Гарри Кейн повторил рекорды Бекхэма и Линекера
время публикации: 18 июня 2026 г., 11:38 | последнее обновление: 18 июня 2026 г., 11:43
Англичане победили хорватов 4:2. Два гола в первом тайме забил Гарри Кейн.
Нападающий "Баварии" стал вторым игроком сборной Англии (после Дэвида Бекхэма), забивавшим в матчах трех чемпионатов мира.
Гарри Кейн сравнялся с лучшим бомбардиром сборной Англии в матчах чемпионатов мира Гари Линекером - 10 голов.
Гарри Кейн рекордсмен по количеству голов вв матчах за сборную Англии - 81.
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