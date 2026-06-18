Гарри Кейн повторил рекорды Бекхэма и Линекера

Англичане победили хорватов 4:2. Два гола в первом тайме забил Гарри Кейн.

Нападающий "Баварии" стал вторым игроком сборной Англии (после Дэвида Бекхэма), забивавшим в матчах трех чемпионатов мира.

Гарри Кейн сравнялся с лучшим бомбардиром сборной Англии в матчах чемпионатов мира Гари Линекером - 10 голов.

Гарри Кейн рекордсмен по количеству голов вв матчах за сборную Англии - 81.