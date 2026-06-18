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Спорт

Гарри Кейн повторил рекорды Бекхэма и Линекера

Футбол
Знаменитые спортсмены
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 18 июня 2026 г., 11:38 | последнее обновление: 18 июня 2026 г., 11:43
Гарри Кейн повторил рекорды Бекхэма и Линекера
AP Photo/Tony Gutierrez

Англичане победили хорватов 4:2. Два гола в первом тайме забил Гарри Кейн.

Нападающий "Баварии" стал вторым игроком сборной Англии (после Дэвида Бекхэма), забивавшим в матчах трех чемпионатов мира.

Гарри Кейн сравнялся с лучшим бомбардиром сборной Англии в матчах чемпионатов мира Гари Линекером - 10 голов.

Гарри Кейн рекордсмен по количеству голов вв матчах за сборную Англии - 81.

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