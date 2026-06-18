Чемпионат мира по футболу. Достижение англичан
время публикации: 18 июня 2026 г., 11:18 | последнее обновление: 18 июня 2026 г., 11:18
В поединке фаворитов группы L сборная Англии победила хорватов 4:2, подтвердив статус главного фаворита группы.
По данным статистического сервиса Opta, англичане улучшили свой рекорд в матчах чемпионатов мира 21 века.
Сборная Англии нанесла 11 точных ударов.
Больше точных ударов в матче чемпионата мира англичане нанесли в 1998 году - 13 в матче против колумбийцев.
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