Чемпионат мира по футболу. Достижение англичан

В поединке фаворитов группы L сборная Англии победила хорватов 4:2, подтвердив статус главного фаворита группы.

По данным статистического сервиса Opta, англичане улучшили свой рекорд в матчах чемпионатов мира 21 века.

Сборная Англии нанесла 11 точных ударов.

Больше точных ударов в матче чемпионата мира англичане нанесли в 1998 году - 13 в матче против колумбийцев.