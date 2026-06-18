Чемпионат мира по футболу. Колумбийцы победили сборную Узбекистана

Последний матч первого тура группового этапа чемпионата мира состоялся в Мехико. Колумбийцы победили сборную Узбекистана 3:1.

Команда Узбекистана дебютировала на чемпионата х мира.

Последний раз сборная дебютант побеждала в матче мировых первенств в 2002 году. Тогда сенегальцы сенсационно победили французов, действующих чемпионов мира.

Матч прошел с заметным преимуществом южноамериканской команды (61% владения мячом, 15:8 по ударам, 4:2 по точным ударам, 4:3 по угловым).

В начале второго тайма сборная Узбекистана сумела перехватить инициативу и отыграться.

На 17-й минуте Ариас пробил издали. Мяч пролетел рядом со штангой. На 33-й минуте Ариас отдал разрезающий пас. Диас пробил с разворота. Мяч попал в штангу, затем в руку вратря и едва не отскочил в сетку.

На 40-й минуте следует длинный пас вперед. Даниэль Муньос (Кристал Пэлас, Лондон) отправил мяч под перекладину 0:1.

На 60-й минуте Хамдамов делает передачу. Шомуродов бьет. Вратарь мяч парировал. Аббосбек Файзуллаев (Башакшехир) головой добил мяч в сетку 1:1.

Через 5 минут колумбийцы вышли вперед. Луис Диас нанес удар в угол 1:2.

На первой минуте компенсированного времени сборная Узбекистана едва не отыгралась. Акмаль Мозговой нанес удар из-за пределов штрафной. Мяч едва не влетел в "девятку".

На девятой минуте компенсированного времени точку в матче поставил вышедший на замену Джаминто Кампас (Росарио Сентраль).