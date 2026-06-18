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Чемпионат мира по футболу. Чехи и южноафриканцы сыграли вничью

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 18 июня 2026 г., 21:20 | последнее обновление: 18 июня 2026 г., 21:30
Чемпионат мира по футболу. Чехи и южноафриканцы сыграли вничью
AP Photo/Erik S. Lesser
Чемпионат мира по футболу. Чехи и южноафриканцы сыграли вничью
AP Photo/Erik S. Lesser

В первом матче второго тура встречались сборные ЮАР и Чехии. Ничья 1:1, которая вряд ли устроила соперников.

Первые матчи обе команды проиграли.

Серьезное статистическое преимущество у южноафриканцев (62% владения мячом, 17:14 по ударам, 4:3 по точным ударам).

Соперники подали по 5 угловых.

Чехи мощно начали матч. Сначала Шик пробил неточно. На 6-й минуте они открыли счет. Гложек прострелил. Сойка сделал пас к линии вратарской. Бывший полузащитник ПСВ Михал Садилек (Славия, Прага) переправил мяч в сетку 1:0.

И что чехи сделали после столь мощного начала? Успокоились. Начали никуда не торопиться.

И едва не пропустили на последних секундах первого тайма. Голкипер чехов сыграл неудачно, выбив мяч на Масеко. Тот нанес удар слету. Матей Коварж мяч парировал.

На 47-й минуте чехи могли забить. После удара дариды мяч попал в защитника. Черв сильно пробил с линии штрафной. Уильямс парировал мяч, летевший под перекладину.

На 83-й минуте Тебохо Макоэна (Мамелоди Сандаунз) реализовал пенальти 1:1. В первом тайме он получил желтую карточку. так что в матче против корейцев не сыграет.

Спорт
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