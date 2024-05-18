Баскетбол 3х3. Олимпийская квалификация. Израильтяне победили венгров и проиграли австрийцам
время публикации: 18 мая 2024 г., 10:20 | последнее обновление: 18 мая 2024 г., 10:20
В Дебрецене, Венгрия, проходят мужские и женские олимпийские отборочные турниры по баскетболу 3х3.
Мужская сборная Израиля играет в одной группе с командами Венгрии, Австрии и Пуэрто-Рико.
В первом матче израильтяне победили венгров 21:14. Во втором - проиграли австрийцам 16:19.
Напомним, израильтянки первые два матча турнира проиграли.
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