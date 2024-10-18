Погибли два участника чемпионата мира по триатлону
время публикации: 18 октября 2024 г., 16:54 | последнее обновление: 18 октября 2024 г., 16:54
17 октября во время чемпионата мира по триатлону произошла трагедия. Погибли два участника соревнований.
Официальный твиттер чемпионата, который проходит в городе Торремолинос, Андалусия, Испания, сообщает, что двое участников "возрастной группы", принимавшие участие в спринте умерли.
Речь идет о 79-летнем мексиканце и 57-летнем британце.
Имена умерших спортсменов и обстоятельства их смерти не разглашаются. В сообщении подчеркивается, что спортсмены погибли не в результате несчастного случая.
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