Погибли два участника чемпионата мира по триатлону

17 октября во время чемпионата мира по триатлону произошла трагедия. Погибли два участника соревнований.

Официальный твиттер чемпионата, который проходит в городе Торремолинос, Андалусия, Испания, сообщает, что двое участников "возрастной группы", принимавшие участие в спринте умерли.

Речь идет о 79-летнем мексиканце и 57-летнем британце.

Имена умерших спортсменов и обстоятельства их смерти не разглашаются. В сообщении подчеркивается, что спортсмены погибли не в результате несчастного случая.