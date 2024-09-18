Боулз. Израильтяне стали бронзовыми призерами чемпионата Европы
время публикации: 18 сентября 2024 г., 10:58 | последнее обновление: 18 сентября 2024 г., 11:05
В Шотландии завершился чемпионат Европы по игре в боулз (lawn bowling). Мужская сборная Израиля завоевала бронзовую медаль.
Состав команды: Селвин Хэйр, Ноам Йегудай, Алан Сайтовиц и дани Слодовники.
Израильтяне стали победителями группы А, обыграв команды Ирландии, Гернси, Кипра и Чехии.
В матче за бронзу израильтяне победили сборную Англии 13:12.
Параолимпийская сборная Израиля также завоевала бронзовые медали.
Состав сборной: Яффа Вайнер, Шарон Аштар, Роза Азури, Йосеф Дори.
В полуфинале израильские паралимпийцы проиграли сборной Шотландии 1:21, в матче за третье место победили ирландцев 12:8.