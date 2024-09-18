x
18 сентября 2024
|
последняя новость: 12:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 сентября 2024
|
18 сентября 2024
|
последняя новость: 12:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Боулз. Израильтяне стали бронзовыми призерами чемпионата Европы

время публикации: 18 сентября 2024 г., 10:58 | последнее обновление: 18 сентября 2024 г., 11:05
Боулз. Израильтяне стали бронзовыми призерами чемпионата Европы
AP Photo/Mark Schiefelbein

В Шотландии завершился чемпионат Европы по игре в боулз (lawn bowling). Мужская сборная Израиля завоевала бронзовую медаль.

Состав команды: Селвин Хэйр, Ноам Йегудай, Алан Сайтовиц и дани Слодовники.

Израильтяне стали победителями группы А, обыграв команды Ирландии, Гернси, Кипра и Чехии.

В матче за бронзу израильтяне победили сборную Англии 13:12.

Параолимпийская сборная Израиля также завоевала бронзовые медали.

Состав сборной: Яффа Вайнер, Шарон Аштар, Роза Азури, Йосеф Дори.

В полуфинале израильские паралимпийцы проиграли сборной Шотландии 1:21, в матче за третье место победили ирландцев 12:8.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 августа 2024

Паралимпиада. Бочча. Израильтянин победил в первом матче
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 ноября 2011

Лаун боулз: сборная Израиля завоевала бронзовые медали чемпионата Европы