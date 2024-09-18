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Чемпион мира по боксу Александр Усик был задержан в аэропорту Кракова

время публикации: 18 сентября 2024 г., 10:13 | последнее обновление: 18 сентября 2024 г., 10:13
Чемпион мира по боксу Александр Усик был задержан в аэропорту Кракова
AP Photo/Hanna Arhirova, File

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Александр Усик сделал заявление по поводу задержания в аэропорту Кракова.

Он написал в социальных сетях: "Друзья, все хорошо. Произошло недоразумение, которое быстро решилось. Спасибо всем, кто волновался. Спасибо украинским дипломатам за поддержку. И респект польским правоохранителям, которые выполняют свои обязанности, несмотря на рост, вес, размах рук и регалии".

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