Женский теннис. В Хуахине сыгран самый продолжительный матч десятилетия

Во втором круге теннисного турнира в Хуахине немка Лаура Зигемунд победила китаянку Ван Сию 7:6, 4:6, 7:6.

Матч продолжался 4 часа 9 минут. И стал самым продолжительным матчем турнира Женской теннисной ассоциации с 2011 года (тогда в маиче Открытого чемпионата Австралии Франческа Скьявоне одолела Светлану Кузнецову за 4 часа 44 минуты).

Матч Лаура Зигемунд - Ван Сию - четвертый по родолжительности в истории женского тенниса.

Рекорд установлен в 1984 году в Ричмонде - 6 часов 31 минута. Вики Нельсон Данбар победила Джин Хкпнер.