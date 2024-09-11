Умер известный футболист, участник чемпионата мира
время публикации: 11 сентября 2024 г., 08:41 | последнее обновление: 11 сентября 2024 г., 08:41
10 сентября на 78-м году жизни умер известный перуанский футболист Роберто Чале, сообщают южноамериканские СМИ.
Полузащитник был легендой перуанского футбола и был известен как "Маэстро" и "Ниньо террибле" (Ужасный ребенок).
Роберто Чале выступал за перуанские клубы и эквадорский "Универсидад Католика" (Кито).
Он - пятикратный чемпион Перу (четыре раза в составе "Университарио де Депортес", один - "Дефенсор Лима").
Роберто Чале в 1967-73 годах провел 48 матчей за счборную Перу, в которых забил 4 гола).
В 1970 году он помог сборной Перу выйти в четвертьфинал чемпионата мира 1970 года (в четвертьфинале перуанцы проиграли сборной Бразилии). На чемпионате мира сыграл 4 матча и забил гол в ворота сборной Марокко.
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