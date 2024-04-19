Чемпионат мира по хоккею. В воскресенье сборная Израиля проведет исторический матч
время публикации: 19 апреля 2024 г., 00:33 | последнее обновление: 19 апреля 2024 г., 00:33
21 апреля в Белграде стартует чемпионат мира по хоккею в дивизионе 2А. Стартовый матч сборной Израиля станет историческим - впервые в истории сыграют сборные Израиля и ОАЭ (в любом виде спорта).
В чемпионате принимают участие сборные Сербии, Хорватии, Австралии, Израиля, Исландии и ОАЭ,
Победитель дивизиона выходит в дивизион 1В.
Команда, занявшая шестое место, вылетит в дивизион 2В.
Сборная Израиля в прошлом сезоне заняла пятое место.
Сборная ОАЭ в прошлом сезоне стала победителем дивизиона 2В.
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