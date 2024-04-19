Чемпионат мира по хоккею. В воскресенье сборная Израиля проведет исторический матч

21 апреля в Белграде стартует чемпионат мира по хоккею в дивизионе 2А. Стартовый матч сборной Израиля станет историческим - впервые в истории сыграют сборные Израиля и ОАЭ (в любом виде спорта).

В чемпионате принимают участие сборные Сербии, Хорватии, Австралии, Израиля, Исландии и ОАЭ,

Победитель дивизиона выходит в дивизион 1В.

Команда, занявшая шестое место, вылетит в дивизион 2В.

Сборная Израиля в прошлом сезоне заняла пятое место.

Сборная ОАЭ в прошлом сезоне стала победителем дивизиона 2В.