Горные лыжи. Ноа Селлеш заняла второе место в Италии
время публикации: 19 декабря 2024 г., 08:17 | последнее обновление: 19 декабря 2024 г., 08:17
Израильская горнолыжница Ноа Селлеш заняла второе место в гигантском слаломе в турнире, который проводился на горе Кронплац в Италии.
Израильтянка отстала на 0.2 секунды от победительницы итальянки Татум Билер.
Третье место заняла финка Эрика Пикалайнен.
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