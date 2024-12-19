Горные лыжи. Ноа Селлеш заняла второе место в Италии

Израильская горнолыжница Ноа Селлеш заняла второе место в гигантском слаломе в турнире, который проводился на горе Кронплац в Италии.

Израильтянка отстала на 0.2 секунды от победительницы итальянки Татум Билер.

Третье место заняла финка Эрика Пикалайнен.