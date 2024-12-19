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Спорт

Горные лыжи. Ноа Селлеш заняла второе место в Италии

Горные лыжи
время публикации: 19 декабря 2024 г., 08:17 | последнее обновление: 19 декабря 2024 г., 08:17
Горные лыжи. Ноа Селлеш заняла второе место в Италии
AP Photo/Marco Trovati

Израильская горнолыжница Ноа Селлеш заняла второе место в гигантском слаломе в турнире, который проводился на горе Кронплац в Италии.

Израильтянка отстала на 0.2 секунды от победительницы итальянки Татум Билер.

Третье место заняла финка Эрика Пикалайнен.

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