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Лидерство французов. Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 19 декабря 2024 г., 07:26 | последнее обновление: 19 декабря 2024 г., 07:26
Лидерство французов. Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Russell Hons

Завершился шестнадцатый тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидируют "Монако" и "Париж", одержавшие по 11 побед.

Тель-авивский "Маккаби" (4 победы) на 16-м месте.

Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 89:67

Вторую половину матча турки выиграли 53:25.

Олимпиакос (Пирей, Греция) - Виртус (Болонья, Италия) 87:77

Третью четверть греки выиграли 21:10.

"Дабл-дабл" совершил Александр Везенков (Олимпиакос) (27 + 10 подборов).

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