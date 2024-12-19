Лидерство французов. Результаты матчей Евролиги
время публикации: 19 декабря 2024 г., 07:26 | последнее обновление: 19 декабря 2024 г., 07:26
Завершился шестнадцатый тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидируют "Монако" и "Париж", одержавшие по 11 побед.
Тель-авивский "Маккаби" (4 победы) на 16-м месте.
Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 89:67
Вторую половину матча турки выиграли 53:25.
Олимпиакос (Пирей, Греция) - Виртус (Болонья, Италия) 87:77
Третью четверть греки выиграли 21:10.
"Дабл-дабл" совершил Александр Везенков (Олимпиакос) (27 + 10 подборов).
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