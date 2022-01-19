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NEWSru.co.il :: Спорт19 января 2022 г., 14:38

Спортсменка ММА опубликовала эротические фотографии

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Перл Гонсалес

Спортсменка ММА Перл Гонсалес также известная как "Принцесса Чай-Тауна" опубликовала в инстаграме эротические фотографии.

Спортсменка снята в черном белье.

Перл Гонсалес провела в профессиональном ММА 15 боев, в 10 победила. Она провела два поединка в UFC, дважды проиграла.

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