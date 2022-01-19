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NEWSru.co.il :: Спорт19 января 2022 г., 13:45

Сборная России по баскетболу не получила виз в США. Россиянки сыграют в Доминиканской республике

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Сборная России по баскетболу не получила виз в США. Россиянки сыграют в Доминиканской республике

Женская сборная России по баскетболу не смогла получить визы в США из-за отсутствия прививок, признанных ВОЗ.

На сайте российской федерации баскетбола опубликовано заявление по данному поводу:

"Исполнительный комитет ФИБА принял такое решение, чтобы в нынешних обстоятельствах обеспечить для каждой команды равные шансы пройти квалификацию. Как известно, женская сборная России должна была сыграть в Вашингтоне с командами США, Бельгии и Пуэрто-Рико. Однако в связи с ограничениями на поездки и типом вакцинации от коронавируса членами российской делегации, который по-прежнему не признается в США, наша сборная не сможет сыграть в Вашингтоне, несмотря на значительные усилия ФИБА, Российской Федерации Баскетбола и Федерации баскетбола США.


Напомним, что путевки в финальный турнир Кубка мира-2022, который пройдет в сентябре в Австралии, получат три лучшие сборные из группы. При этом американки завоевали это право ранее – как победитель Олимпийских игр в Токио-2020. Таким образом, в Вашингтоне состоятся три первых матча группы: 10 февраля сыграют Пуэрто-Рико и Бельгия, 11 февраля – Бельгия – США, 12 февраля – США – Пуэрто-Рико.

Игры с участием российской сборной пройдут в столице Доминиканской Республики Санто-Доминго. 13 февраля наша команда встретится с Бельгией, 14 февраля – с Пуэрто-Рико. Матч США – Россия не состоится".

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