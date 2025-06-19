"Исраэль а-Йом". В Венгрии "застряли" около 100 израильских спортсменов
время публикации: 19 июня 2025 г., 13:00 | последнее обновление: 19 июня 2025 г., 13:00
Около 100 израильских спортсменов и членов спортивных делегаций "застряли в Венгрии", сообщает "Исраэль а-Йом".
Это участники чемпионата мира по дзюдо и этапа Кубка мира по кикбоксингу.
По данным источника, делегации, в составе которых есть и несовершеннолетние, оказались без помощи в небезопасной ситуации.
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