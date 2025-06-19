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"Исраэль а-Йом". В Венгрии "застряли" около 100 израильских спортсменов

Война с Ираном
время публикации: 19 июня 2025 г., 13:00 | последнее обновление: 19 июня 2025 г., 13:00
"Исраэль а-Йом". В Венгрии "застряли" около 100 израильских спортсменов
AP Photo/Anna Szilagyi

Около 100 израильских спортсменов и членов спортивных делегаций "застряли в Венгрии", сообщает "Исраэль а-Йом".

Это участники чемпионата мира по дзюдо и этапа Кубка мира по кикбоксингу.

По данным источника, делегации, в составе которых есть и несовершеннолетние, оказались без помощи в небезопасной ситуации.

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