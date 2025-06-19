"Исраэль а-Йом". В Венгрии "застряли" около 100 израильских спортсменов

Около 100 израильских спортсменов и членов спортивных делегаций "застряли в Венгрии", сообщает "Исраэль а-Йом".

Это участники чемпионата мира по дзюдо и этапа Кубка мира по кикбоксингу.

По данным источника, делегации, в составе которых есть и несовершеннолетние, оказались без помощи в небезопасной ситуации.