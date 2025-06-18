Израильтяне завоевали 38 медалей этапа Кубка мира по кикбоксингу
время публикации: 18 июня 2025 г., 09:16 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 09:16
В Венгрии проходил этап Кубка мира по кикбоксингу (30TH Hungarian Kickboxing World Cup 2025).
Израильтяне завоевали 38 медалей: 13 золотых, 10 серебряных, 15 бронзовых.
Сборная Израиля заняла пятое место в медальном зачете.
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