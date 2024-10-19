Чемпионат Германии. Достижение Мармуша. Рекорд Храдецки. Победы "Байера" и "Лейпцига"

Состоялись матчи седьмого тура чемпионата Германии. "Байер" одержал волевую победу над "Айнтрахтом" 2:1. "Лейпциг" победил в гостях "Майнц" 2:0 и стал единоличным лидером.

Байер (Леверкузен) - Айнтрахт (Франкфурт) 2:1

"Аптекари" обошли "Айнтрахт" и догнали "Баварию", занимающую третье место.

"Байер" продлил беспроигрышную серию до 5 игр чемпионата Германии.

Голкипер "аптекарей" Лукаш Храдецки стал первым не германским вратарем, сыгравшим 300 матчей в Бундеслиге.

На 16-й минуте Омар Мармуш реализовал пенальти 0:1. Египтянин забил в шестом матче подряд.

На 25-й минуте Роберт Андрих сравнял счет 1:1. На 71-й минуте гол в свои ворота организовал вратарь "орлов" Кевин Трапп. Он ногой попытался прервать прострел, помешал защитнику и скинул мяч по дуге на дальнюю штангу. Виктор Бонифейс головой отправил мяч в сетку.

Хоффенхайм - Бохум 3:1

"Бохум" проиграл третий матч подряд.

Манйц - Лейпциг 0:2

"Лейпциг" победил "Майнц" в матче Бундеслиги впервые с января 2022 года.

Боруссия (Менхенгладбах) - Хайденхайм 3:2

Фрайбург - Аугсбург 3:1