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Бразилия. Невероятный гол из аута

время публикации: 19 октября 2024 г., 13:58 | последнее обновление: 19 октября 2024 г., 13:58
Бразилия. Невероятный гол из аута
AP Photo/Bruna Prado

В четвертьфинале молодежной лиги Гаушу (Бразилия, игроки до 20 лет) "Гремиу" в ответной встрече разгромил "Сан-Луиз" 3:0.

В первой встрече "Гремиу" победил 2:1.

Внимание к матчу привлек невероятный гол. На 14-й минуте игрок "Гремиу" вбросил мяч из-за боковой. Мяч от руки голкипера "Сан-Луза" влетел в сетку 2:0.

Трансляция матча есть на Youtube (невероятный гол на 24:50).

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