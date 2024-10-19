Бразилия. Невероятный гол из аута

В четвертьфинале молодежной лиги Гаушу (Бразилия, игроки до 20 лет) "Гремиу" в ответной встрече разгромил "Сан-Луиз" 3:0.

В первой встрече "Гремиу" победил 2:1.

Внимание к матчу привлек невероятный гол. На 14-й минуте игрок "Гремиу" вбросил мяч из-за боковой. Мяч от руки голкипера "Сан-Луза" влетел в сетку 2:0.

Трансляция матча есть на Youtube (невероятный гол на 24:50).