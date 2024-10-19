Чемпионат Англии. Удаление. Автогол вратаря. "Тоттенхэм" победил в дерби

В стартовом матче восьмого тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" разгромил "Вест Хэм" 4:1.

"Вест Хэм" прервал серию из 13 игр, в которых он не проигрывал, если забивал первый гол.

"Тоттенхэм": Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджи (Грей, 88), Кулусевски, Биссума (Бентанкур, 81), Маддисон (Сарр, 46), Джонсон, Соланке (Ришарлисон, 81), Сон (Вернер, 70).

"Вест Хэм": Ареола, Ван-Биссака, Тодибо, Килман, Эмерсон, Родригес (Мавропанос, 70), Боуэн, Соучек (Солер, 61), Пакета (Альварес, 61), Кудус, Антонио (Саммервилл, 61).

У "шпор" солидное статистическое преимущество (58% владения мячом. 22:11 по ударам, 7:4 по точным ударам).

На 18-й минуте Мохаммед Кудус метров с 10 вколотил мяч под перекладину 0:1.

В этом сезоне "Тоттенхэм" проявляет завидный характер и неоднократно побеждал, пропустив первым гол. Это дерби исключением не стало. Очередная волевая победа.

На 36-й минуте Деян Кулусевски сместился от края штрафной в центр и метров с 15 пробил в ближний угол. Бывший голкипер ПСЖ Альфонс Ареола сыграл не лучшим образом 1:1.

На 52-й минуте Дестини Удоджи принял мяч в штрафной и скинул назад - под удар. Ив Биссума ударом метров с 12 забил победный гол 2:1.

Через 3 минуты Сон Хын Мин пробил по воротам. Французы Жан-Клер Тодибо (арендован у "Ниццы") и Альфонс Ареола помешали друг другу и мяч оказался в сетке 3:1. Автогол вратаря.

На 60-й минуте Сон Хын Мин завершил скоростную контратаку точным ударом 4:1.

На 86-й минуте "молотобойцы" остались в меньшинстве. Кудус получил вторую желтую карточку.