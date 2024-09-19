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Лига чемпионов. Ничья фаворитов. "Селтик" и "Боруссия" громят соперников

время публикации: 19 сентября 2024 г., 07:15 | последнее обновление: 19 сентября 2024 г., 07:15
Лига чемпионов. Ничья фаворитов. "Селтик" и "Боруссия" громят соперников
AP Photo/Dave Thompson

Состоялись матчи первого тура основного этапа Лиги чемпионов. "Манчестер Сити" и "Интер" сыграли вничью 0:0.

Селтик (Глазго, Шотландия) - Слован (Братислава, Словакия) 5:1

Брюгге (Бельгия) - Боруссия (Дортмунд, Германия) 0:3

На 76-й минуте была ничья 0:0. Два мяча забил 20-летний Джейми Гитенс. На пятой минуте компенсированного времени Гирасси реализовал пенальти.

Манчестер Сити (Англия) - Интер (Милан, Италия) 0:0

Хозяева больше атаковали. Гости четко отыграли в обороне.

Обе команды считаются основными фаворитами турнира.

ПСЖ (Франция) - Жирона (Испания) 1:0

Гол был забит на 90-й минуте. Нуну Мендеш прострелил. Голкипер гостей Гассанига казалось мяч поймал, но выпустил в ворота. Автогол.

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