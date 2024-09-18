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Лига чемпионов. "Шахтер" сыграл вничью в Италии. "Зальцбург" разгромлен в Праге

время публикации: 18 сентября 2024 г., 22:25 | последнее обновление: 18 сентября 2024 г., 22:25
Лига чемпионов. "Шахтер" сыграл вничью в Италии. "Зальцбург" разгромлен в Праге
AP Photo/Petr David Josek

Состоялись матчи первого тура основного этапа Лиги чемпионов. Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с "Болоньей" 0:0.

Болонья (Италия) - Шахтер (Донецк, Украина) 0:0

На 4-й минуте украинцы не реализовали пенальти. Лукаш Скорупски парировал мяч после удара Георгия Судакова.

Спарта (Прага, Чехия) - Зальцбург (Австрия) 3:0

Израильский полузащитник "Зальцбурга" Оскар Глух отыграл весь матч.

Голы забили Каспер Кайринен, Виктор Олатунджи и Казим Лачи.

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