Олимпиада. Баскетбол. Американцы разгромили сборную Южного Судана. Блеснул форвард "Маккаби"
время публикации: 01 августа 2024 г., 00:01 | последнее обновление: 01 августа 2024 г., 00:01
В матче второго тура мужского баскетбольного олимпийского турнира американцы разгромили сборную Южного Судана 103:86.
После 10 минут 26:14, 20 - 55:36, 30 - 73:55.
Самый результативный игрок матча форвард сборной Южного Судана Нуни Омот (Маккаби, Рамат-Ган), набравший 24 очка.
Самый результативный игрок победителей - центровой "Майами Хит" Бам Адебайо (18 + 7 подборов).
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