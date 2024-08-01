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Олимпиада. Баскетбол. Американцы разгромили сборную Южного Судана. Блеснул форвард "Маккаби"

время публикации: 01 августа 2024 г., 00:01 | последнее обновление: 01 августа 2024 г., 00:01
Олимпиада. Баскетбол. Американцы разгромили сборную Южного Судана
AP Photo/Mark J. Terrill, Pool

В матче второго тура мужского баскетбольного олимпийского турнира американцы разгромили сборную Южного Судана 103:86.

После 10 минут 26:14, 20 - 55:36, 30 - 73:55.

Самый результативный игрок матча форвард сборной Южного Судана Нуни Омот (Маккаби, Рамат-Ган), набравший 24 очка.

Самый результативный игрок победителей - центровой "Майами Хит" Бам Адебайо (18 + 7 подборов).

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