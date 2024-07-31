Олимпиада. Плавание. Леон Маршан завоевал вторую золотую медаль за вечер
время публикации: 31 июля 2024 г., 23:43 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 23:48
Француз Леон Маршан завоевал сегодня две золотые медали Парижской олимпиады. Вторую на дистанции 200 метров брассом.
Он установил олимпийский рекорд: 2 минуты 5.85 секунды.
Леон Маршан на 53 сотых секунды улучшил рекорд австралийца Зака Стабблети-Кука, установленный в Токио.
Австралийский пловец, бывший рекордсмен, занял в финальном заплыве второе место.
Бронзовую медаль завоевал голландец Каспар Карбо.
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