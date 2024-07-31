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Олимпиада. Плавание. Леон Маршан завоевал вторую золотую медаль за вечер

время публикации: 31 июля 2024 г., 23:43 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 23:48
Олимпиада. Плавание. Леон Маршан завоевал вторую золотую медаль за вечер
AP Photo/Petr David Josek

Француз Леон Маршан завоевал сегодня две золотые медали Парижской олимпиады. Вторую на дистанции 200 метров брассом.

Он установил олимпийский рекорд: 2 минуты 5.85 секунды.

Леон Маршан на 53 сотых секунды улучшил рекорд австралийца Зака Стабблети-Кука, установленный в Токио.

Австралийский пловец, бывший рекордсмен, занял в финальном заплыве второе место.

Бронзовую медаль завоевал голландец Каспар Карбо.

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