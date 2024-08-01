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Сенсация юниорского чемпионата Европы по баскетболу. Израильтяне вышли в полуфинал

время публикации: 01 августа 2024 г., 23:18 | последнее обновление: 01 августа 2024 г., 23:24
Сенсация юниорского чемпионата Европы по баскетболу. Израильтяне вышли в полуфинал
AP Photo/Frank Franklin II

Юниорская сборная Израиля по баскетболу (спортсмены до 18 лет) продолжает приятно удивлять своих поклонников.

Израильтяне вышли в полуфинал чемпионата Европы, сенсационно победив сборную Франции 85:72.

Французы выиграли первую четверть 24:21, и первую половину матча 42:41.

В третьей четверти вперед вырвались израильтяне. После 30 минут 72:57.

У французов набрал 28 очков и сделал 7 подборов Ноа Эссанж.

Самый результативный игрок матча Омер Майер (31 + 6 подборов).

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