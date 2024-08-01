Олимпиада. Академическая гребля. Золотые медали завоевали двойки из Румынии и Новой Зеландии

Чемпионами Парижской олимпиады в соревнованиях парных двоек(академическая гребля) стали румыны Андрей Себастьян Корня и Мариан Флориан Эначе.

Голландцы Мелвин Твелаар и Стеф Бронинк, серебряные призеры Токийской олимпиады, заняли второе место.

Бронзовые медали завоевали Филипп Дойл и Дейр Линч.

Чемпионками Парижской олимпиады в соревнованиях парных двоек(академическая гребля) стали новозеландки Брук Френсис и Люси Спурс. Это первая золотая медаль сборной Новой Зеландии в соревнованиях Парижской олимпиады.

На втором месте румынки Анчута Боднар и Симона радис.

Бронзовые медали завоевали британки Ребекка Уайлд и Матильда Ходжскинс-Бирн.