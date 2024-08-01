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Спорт

Олимпиада. Дзюдо. Петр Пальчик победил в первой схватке

время публикации: 01 августа 2024 г., 11:18 | последнее обновление: 01 августа 2024 г., 11:24
Олимпиада. Дзюдо. Петр Пальчик победил в первой схватке
AP Photo/Vincent Thian

Израильский дзюдоист Петр Пальчик (весовая категория до 100 кг) в первой схватке турнира Парижской олимпиады победил монгола Гончигсурена Батхуяга.

Соперник израильтянина по второму раунду пока не определен.

Петр Пальчик - бронзовый призер Токийской олимпиады в командном первенстве, чемпион Европы 2020 года, бронзовый призер чемпионата мира 2023 года.

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