Олимпиада. Дзюдо. Петр Пальчик победил в первой схватке

Израильский дзюдоист Петр Пальчик (весовая категория до 100 кг) в первой схватке турнира Парижской олимпиады победил монгола Гончигсурена Батхуяга.

Соперник израильтянина по второму раунду пока не определен.

Петр Пальчик - бронзовый призер Токийской олимпиады в командном первенстве, чемпион Европы 2020 года, бронзовый призер чемпионата мира 2023 года.