Олимпиада. Дзюдо. Петр Пальчик победил в первой схватке
время публикации: 01 августа 2024 г., 11:18 | последнее обновление: 01 августа 2024 г., 11:24
Израильский дзюдоист Петр Пальчик (весовая категория до 100 кг) в первой схватке турнира Парижской олимпиады победил монгола Гончигсурена Батхуяга.
Соперник израильтянина по второму раунду пока не определен.
Петр Пальчик - бронзовый призер Токийской олимпиады в командном первенстве, чемпион Европы 2020 года, бронзовый призер чемпионата мира 2023 года.
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