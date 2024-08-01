Олимпиада. Академическая гребля. В соревнованиях четверок победили голландки и американцы
время публикации: 01 августа 2024 г., 13:32 | последнее обновление: 01 августа 2024 г., 13:32
В соревнованиях четверок (академическая гребля) Парижской олимпиады победили голландки.
0.18 сотых секунды уступила чемпионкам британская четверка.
Бронзовые медали завоевали новозеландки.
В соревнованиях четверок чемпионами стали американцы.
На втором месте новозеландцы (отставание 85 сотых секунды), на третьем - британцы.
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