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Спорт

Олимпиада. Академическая гребля. В соревнованиях четверок победили голландки и американцы

время публикации: 01 августа 2024 г., 13:32 | последнее обновление: 01 августа 2024 г., 13:32
Олимпиада. Академическая гребля. В соревнованиях четверок победили голландки и американцы
AP Photo/Lindsey Wasson

В соревнованиях четверок (академическая гребля) Парижской олимпиады победили голландки.

0.18 сотых секунды уступила чемпионкам британская четверка.

Бронзовые медали завоевали новозеландки.

В соревнованиях четверок чемпионами стали американцы.

На втором месте новозеландцы (отставание 85 сотых секунды), на третьем - британцы.

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