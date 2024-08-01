Олимпиада. Спортивная гимнастика. Чемпионкой в многоборье стала Симона Байлз
время публикации: 01 августа 2024 г., 21:37 | последнее обновление: 01 августа 2024 г., 21:37
Чемпионкой Парижской олимпиады в индивидуальном многоборье (спортивная гимнастика) стала легендарная американская гимнастка Симона Байлз, набравшая 59.131 балла.
Накануне она стала чемпионкой Парижской олимпиады в командном многоборье.
Симона Байлз - шестикратная олимпийская чемпионка, дважды - в индивидуальном многоборье.
На втором месте бразильянка Ребекка Андраде.
Бронзовую медаль завоевала американка Сумиса Ли.
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