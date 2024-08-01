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Спорт

Олимпиада. Спортивная гимнастика. Чемпионкой в многоборье стала Симона Байлз

время публикации: 01 августа 2024 г., 21:37 | последнее обновление: 01 августа 2024 г., 21:37
Олимпиада. Спортивная гимнастика. Чемпионкой в многоборье стала Симона Байлз
AP Photo/Natacha Pisarenko

Чемпионкой Парижской олимпиады в индивидуальном многоборье (спортивная гимнастика) стала легендарная американская гимнастка Симона Байлз, набравшая 59.131 балла.

Накануне она стала чемпионкой Парижской олимпиады в командном многоборье.

Симона Байлз - шестикратная олимпийская чемпионка, дважды - в индивидуальном многоборье.

На втором месте бразильянка Ребекка Андраде.

Бронзовую медаль завоевала американка Сумиса Ли.

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