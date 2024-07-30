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Олимпиада. Спортивная гимнастика. В женском командном турнире победили американки

время публикации: 30 июля 2024 г., 21:42 | последнее обновление: 30 июля 2024 г., 21:42
Олимпиада. Спортивная гимнастика. В женском командном турнире победили американки
AP Photo/Natacha Pisarenko

Чемпионками Парижской олимпиады в женском командном турнире по спортивной гимнастике стали американки.

Чемпионками стали Симона Байлз, Джейд Кэри, Джордан Чайлз, Суниса Ли.

На втором месте итальянки.

Бронзовые медали завоевала сборная Бразилии.

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