Олимпиада. Спортивная гимнастика. В женском командном турнире победили американки
время публикации: 30 июля 2024 г., 21:42 | последнее обновление: 30 июля 2024 г., 21:42
Чемпионками Парижской олимпиады в женском командном турнире по спортивной гимнастике стали американки.
Чемпионками стали Симона Байлз, Джейд Кэри, Джордан Чайлз, Суниса Ли.
На втором месте итальянки.
Бронзовые медали завоевала сборная Бразилии.
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