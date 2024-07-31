Олимпиада. Спортивная гимнастика. В многоборье победил японец
время публикации: 31 июля 2024 г., 21:22 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 21:22
Чемпионом Парижской олимпиады в многоборье (спортивная гимнастика) стал японец Ока Синносуке.
Серебряную и бронзовую медали завоевали китайские гимнасты Чжан Бохэн и Сяо Жотэн.
Украинец Илья Ковтун занял четвертое место. Украинец Олег Верняев - восьмое.
Неожиданностью стало непопадание "в призеры" японского гимнаста Дайки Хасимото, занявшего шестое место.
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