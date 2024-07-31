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Спорт

Олимпиада. Спортивная гимнастика. В многоборье победил японец

время публикации: 31 июля 2024 г., 21:22 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 21:22
Олимпиада. Спортивная гимнастика. В многоборье победил японец
AP Photo/Abbie Parr

Чемпионом Парижской олимпиады в многоборье (спортивная гимнастика) стал японец Ока Синносуке.

Серебряную и бронзовую медали завоевали китайские гимнасты Чжан Бохэн и Сяо Жотэн.

Украинец Илья Ковтун занял четвертое место. Украинец Олег Верняев - восьмое.

Неожиданностью стало непопадание "в призеры" японского гимнаста Дайки Хасимото, занявшего шестое место.

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