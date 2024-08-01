Олимпиада. Дзюдо. Чемпионом стал Зелим Коцоев

Чемпионом Парижской олимпиады в весовой категории до 100 кг стал дзюдоист из Азербайджана Зелим Коцоев, действующий чемпион мира.

В финале он победил грузина Илью Суламанидзе.

В четвертьфинале будущий олимпийский чемпион победил израильтянина Петра Пальчика, который стал бронзовым призером.

Еще одну бронзовую медаль завоевал узбек Музаффарбек Туробоев.