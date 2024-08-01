Олимпиада. Дзюдо. Чемпионом стал Зелим Коцоев
время публикации: 01 августа 2024 г., 19:11 | последнее обновление: 01 августа 2024 г., 19:16
Чемпионом Парижской олимпиады в весовой категории до 100 кг стал дзюдоист из Азербайджана Зелим Коцоев, действующий чемпион мира.
В финале он победил грузина Илью Суламанидзе.
В четвертьфинале будущий олимпийский чемпион победил израильтянина Петра Пальчика, который стал бронзовым призером.
Еще одну бронзовую медаль завоевал узбек Музаффарбек Туробоев.
Ссылки по теме