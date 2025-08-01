Лига конференций. "Бейтар" разгромил черногорцев, проигрывая 0:2

Столичный "Бейтар" вышел в третий отборочный круг Лиги конференций, где сыграет с "Ригой".

В ответном матче второго отборочного раунда "Бейтар" разгромил "Сутьеску" (Черногория) 5:2.

В первом матче израильтяне победили 2:1.

Ответный матч проходил в Плоешти, Румыния.

На 11-й минуте Балса Тошкович реализовал пенальти 0:1. Черногорец исполнил "паненку".

На 27-й минуте мяч попал в штангу ворот "Бейтара". Бывший защитник "Апоэля" (Акко) Борис Копитович добил мяч в сетку 0:2. Как сказал комментатор после длительного "ой вэ авой" "наша оборона вообще не готова. Вторая атака черногорцев - второй гол".

На 38-й минуте Ацили выскочил из-за спин защитников и нанес удар с линии вратарской. Голкипер парировал. На 42-й минуте после подачи углового Ацили отправил мяч в сетку 1:2.

На 5-й минуте, добавленной к первому тайму, голкипер парировал мяч после удара Ацили. Ярден Щуа добил мяч в пустые ворота 2:2.

На 51-й минуте Ацили подал угловой. Григорий Морозов головой отправил мяч в сетку 3:2.

На 83-й минуте Шуа вывел Джонбоско Калу один на один 4:2. Нигериец 14 июля перешел из "Варнамо" (Швеция). На 88-й минуте Шуа прострелил Тимоти Музи пробил сходу 5:2.