"Бейтар" вышел в следующий раунд. Результаты матчей Лиги конференций

Состоялись ответные матчи второго отборочного раунда Лиги конференций.

В третий отборочный раунд вышли "Спартак" (Трнава), "Русенборг", "Рига", "Полесье", "Дьор", "Сабах", "Аустрия" (Вена), "Арда", АЗ, АИК, "Милсами", "Омония", "Данди Юнайтед", "Астана", "Бейтар" (Иерусалим), "Сент-Патрикс", "Брондбю".

Спартак (Трнава, Словакия) - Хибернианас (Мальта) 5:1 (первый матч 2:1)

Банга (Литва) - Русенборг (Норвегия) 0:2 (0:5)

Дила (Гори, Грузия) - Рига (Латвия) 3:3 (1:2)

Санта-Колома (Андорра) - Полесье (Житомир, Украина) 1:4 (2:1)

Дьор (Венгрия) - Пюник (Армения) 3:1 (1:2)

Сабах (Баку, Ащербайджан) - Петрокуб (Молдова) 4:1 (2:0)

Спаери (Греция) - Аустрия (Вена, Австрия) 0:5 (0:2)

ХИК (Хельсинки, Финляндия) - Арда (Болгария) 2:2 (по пенальти 3:4) (первый матч 0:0)

АЗ (Алкмаар, Нидерланды - Ильвес (Финляндия) 5:0 (3:4)

АИК (Швеция) - Пайде (Эстония) 6:0 (2:0)

Милсами (Молдова) - Будучность (Подгорица, Черногория) 2:1 (0:0)

Торпедо (Кутаиси, Грузия) - Омония (Никосия, Кипр) 0:4 (0:1)

УНА (Страссер, Люксембург) - Данди Юнайтед (Шотландия) 0:1 (0:1)

Зимбру (Кишинев, Молдова) - Астана (Казахстан) 0:2 (1:1)

Бейтар (Иерусалим, Израиль) - Сутьеска (Черногория) 5:2 (2:1)

На 42-й минуте черногорцы вели в счете 2:0. Первый тайм завершился вничью 2:2.

Ярден Шуа забил гол и сделал три результативные передачи.

Калью (Эсьония) - Сент-Патрикс (Ирландия) 2:2 (дополнительное время) (основное время 2:1) (первый матч 0:1)

Брондбю (Дания) - Торсхавн (Фарерские острова) 1:0 (1:1(