"Бейтар" вышел в следующий раунд. Результаты матчей Лиги конференций
Состоялись ответные матчи второго отборочного раунда Лиги конференций.
В третий отборочный раунд вышли "Спартак" (Трнава), "Русенборг", "Рига", "Полесье", "Дьор", "Сабах", "Аустрия" (Вена), "Арда", АЗ, АИК, "Милсами", "Омония", "Данди Юнайтед", "Астана", "Бейтар" (Иерусалим), "Сент-Патрикс", "Брондбю".
Спартак (Трнава, Словакия) - Хибернианас (Мальта) 5:1 (первый матч 2:1)
Банга (Литва) - Русенборг (Норвегия) 0:2 (0:5)
Дила (Гори, Грузия) - Рига (Латвия) 3:3 (1:2)
Санта-Колома (Андорра) - Полесье (Житомир, Украина) 1:4 (2:1)
Дьор (Венгрия) - Пюник (Армения) 3:1 (1:2)
Сабах (Баку, Ащербайджан) - Петрокуб (Молдова) 4:1 (2:0)
Спаери (Греция) - Аустрия (Вена, Австрия) 0:5 (0:2)
ХИК (Хельсинки, Финляндия) - Арда (Болгария) 2:2 (по пенальти 3:4) (первый матч 0:0)
АЗ (Алкмаар, Нидерланды - Ильвес (Финляндия) 5:0 (3:4)
АИК (Швеция) - Пайде (Эстония) 6:0 (2:0)
Милсами (Молдова) - Будучность (Подгорица, Черногория) 2:1 (0:0)
Торпедо (Кутаиси, Грузия) - Омония (Никосия, Кипр) 0:4 (0:1)
УНА (Страссер, Люксембург) - Данди Юнайтед (Шотландия) 0:1 (0:1)
Зимбру (Кишинев, Молдова) - Астана (Казахстан) 0:2 (1:1)
Бейтар (Иерусалим, Израиль) - Сутьеска (Черногория) 5:2 (2:1)
На 42-й минуте черногорцы вели в счете 2:0. Первый тайм завершился вничью 2:2.
Ярден Шуа забил гол и сделал три результативные передачи.
Калью (Эсьония) - Сент-Патрикс (Ирландия) 2:2 (дополнительное время) (основное время 2:1) (первый матч 0:1)
Брондбю (Дания) - Торсхавн (Фарерские острова) 1:0 (1:1(