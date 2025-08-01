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Кубок лиг. Израильтянин забил гол и был удален

Футбол
время публикации: 01 августа 2025 г., 08:57 | последнее обновление: 01 августа 2025 г., 09:04
Кубок лиг. Израильтянин забил гол и был удален
AP Photo/Chris Carlson

В матче Кубка лиг "Хуарес" разгромил "Шарлотт" 4:1.

Единственный гол в ворота мексиканцев забил израильтянин Идан Токломати на 18-й минуте (1:1).

На 80-й минуте при счете 1:3 он был удален.

В составе "Хуареса" отличились Мэдсон (дважды), Мойзес Москера и Оскар Эступиньян. Интересно, что все они ранее выступали в чемпионате Португалии. Эступиньян поиграл ранее в Англии и Франции.

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