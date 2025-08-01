Лига конференций. "Маккаби" разгромил "Торпедо"

"Маккаби" (Хайфа) вышел в третий отборочный раунд Лиги конференций, где сыграет с "Ракувом" (Ченостохова).

В ответном матче, который проходил в Кишварде, Венгрия, "зеленые" разгромили "Торпедо" (Жодино) 3:0.

Первый матч завершился вничью 1:1.

На 14-й минуте игроки "Маккаби" перехватили мяч в центре поля. Диа Саба метров с 20 нанес обводящий удар в "девятку" 1:0. На 22-й минуте Долев Хазища ударом с острого угла забил второй гол 2:0.

На 38-й минуте бывший нападающий "Апоэля" (Хадера) и "Маккаби" (Герцлия) Стивен Альфред обыграл вратаря "Маккаби" и пробил по пустым воротам. Защитник вынес мяч.

На 78-й минуте Триванте Стюарт опередил защитника и отправил мяч в ближний угол 3:0.

Украинский голкипер Георгий Ермаков несколько раз выручил "Маккаби". 30 июня он перешел из "Александрии".