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Чемпионат мира по плаванию. Установлен рекорд Израиля в эстафете

Плавание
Рекорды Израиля
время публикации: 01 августа 2025 г., 08:12 | последнее обновление: 01 августа 2025 г., 08:12
Чемпионат мира по плаванию. Установлен рекорд Израиля в эстафете
AP Photo/Petr David Josek

В Сингапуре продолжается чемпионат мира по водным видам спорта.

Сборная Израиля в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем вышла в финал, установив национальный рекорд - 7 минут 6.29 секунды.

Это на 2.14 секунды лучше предыдущего рекорда, установленного в заплыве Парижской олимпиады.

Состав сборной Израиля: Денис Локтев, Йоав Романо, Ланиль Кричевский, и Алексей Гливинский.

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