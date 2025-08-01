Чемпионат мира по плаванию. Установлен рекорд Израиля в эстафете

В Сингапуре продолжается чемпионат мира по водным видам спорта.

Сборная Израиля в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем вышла в финал, установив национальный рекорд - 7 минут 6.29 секунды.

Это на 2.14 секунды лучше предыдущего рекорда, установленного в заплыве Парижской олимпиады.

Состав сборной Израиля: Денис Локтев, Йоав Романо, Ланиль Кричевский, и Алексей Гливинский.