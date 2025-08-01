Чемпионат мира по плаванию. Установлен рекорд Израиля в эстафете
время публикации: 01 августа 2025 г., 08:12 | последнее обновление: 01 августа 2025 г., 08:12
В Сингапуре продолжается чемпионат мира по водным видам спорта.
Сборная Израиля в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем вышла в финал, установив национальный рекорд - 7 минут 6.29 секунды.
Это на 2.14 секунды лучше предыдущего рекорда, установленного в заплыве Парижской олимпиады.
Состав сборной Израиля: Денис Локтев, Йоав Романо, Ланиль Кричевский, и Алексей Гливинский.
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