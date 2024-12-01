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Спорт

Бадминтон. Израильтянин стал победителем турнира в ЮАР

Бадминтон
время публикации: 01 декабря 2024 г., 18:42 | последнее обновление: 01 декабря 2024 г., 18:42
Бадминтон. Израильтянин стал победителем турнира в ЮАР
AP Photo

Победителями турнира по бадминтону South Africa International 2024 в парном разряде стали израильтянин Максим Гринблат и мальтиец Мэтью Абела.

В финале они победили южноафриканцев Дориан Джеймса и Роберта Саммерса 10:21, 21:19, 22:20.

В одиночном разряде израильский бадминтонист дошел до полуфинала.

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