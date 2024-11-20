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Спорт

Теннис. Рафаэль Надаль официально завершил карьеру

Теннис
Знаменитые спортсмены
время публикации: 20 ноября 2024 г., 12:09 | последнее обновление: 20 ноября 2024 г., 12:14
Теннис. Рафаэль Надаль официально завершил карьеру
AP Photo/Manu Fernandez

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль официально завершил карьеру, сообщает "Интерфакс".

Последним его турниром стал четвертьфинал Кубка Дэвиса. в котором испанцы проиграли сборной Нидерландов.

Рафаэль Надаль проиграл Ботику ван де Зандшульпу 4:6, 4:6.

Рафаэль Надаль выиграл 22 турнира "Большого шлема", в том числе 14 раз Открытый чемпионат Франции.

Его называли "Королем грунта".

Рафаэль Надаль - двукратный олимпийский чемпион.

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