Теннис. Рафаэль Надаль официально завершил карьеру

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль официально завершил карьеру, сообщает "Интерфакс".

Последним его турниром стал четвертьфинал Кубка Дэвиса. в котором испанцы проиграли сборной Нидерландов.

Рафаэль Надаль проиграл Ботику ван де Зандшульпу 4:6, 4:6.

Рафаэль Надаль выиграл 22 турнира "Большого шлема", в том числе 14 раз Открытый чемпионат Франции.

Его называли "Королем грунта".

Рафаэль Надаль - двукратный олимпийский чемпион.