Теннис. Рафаэль Надаль официально завершил карьеру
время публикации: 20 ноября 2024 г., 12:09 | последнее обновление: 20 ноября 2024 г., 12:14
Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль официально завершил карьеру, сообщает "Интерфакс".
Последним его турниром стал четвертьфинал Кубка Дэвиса. в котором испанцы проиграли сборной Нидерландов.
Рафаэль Надаль проиграл Ботику ван де Зандшульпу 4:6, 4:6.
Рафаэль Надаль выиграл 22 турнира "Большого шлема", в том числе 14 раз Открытый чемпионат Франции.
Его называли "Королем грунта".
Рафаэль Надаль - двукратный олимпийский чемпион.
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