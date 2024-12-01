"Челси" и "Манчестер Юнайтед" громят соперников. Результаты матчей чемпионата Англии

Состоялись матчи тринадцатого тура чемпионата Англии. "Челси" разгромил "Астон Виллу" 3:0.

Челси (Лондон) - Астон Вилла (Бирмингем) 3:0

"Челси" поднялся в тройку лидеров.

"Астон Вилла" не побеждает в девятом матче подряд (во всех турнирах).

Манчестер Сити - Эвертон (Ливерпуль) 4:0

По два мяча (по одному в каждом тайме) забили Маркус Рэшфорд и Джошуа Зиркзее.

Тоттенхэм (Лондон) - Фулхэм (Лондон) 1:1