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"Челси" и "Манчестер Юнайтед" громят соперников. Результаты матчей чемпионата Англии

Футбол
время публикации: 01 декабря 2024 г., 18:23 | последнее обновление: 01 декабря 2024 г., 18:23
"Челси" и "Манчестер Юнайтед" громят соперников. Результаты матчей чемпионата Англии
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Состоялись матчи тринадцатого тура чемпионата Англии. "Челси" разгромил "Астон Виллу" 3:0.

Челси (Лондон) - Астон Вилла (Бирмингем) 3:0

"Челси" поднялся в тройку лидеров.

"Астон Вилла" не побеждает в девятом матче подряд (во всех турнирах).

Манчестер Сити - Эвертон (Ливерпуль) 4:0

По два мяча (по одному в каждом тайме) забили Маркус Рэшфорд и Джошуа Зиркзее.

Тоттенхэм (Лондон) - Фулхэм (Лондон) 1:1

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