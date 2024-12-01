"Челси" и "Манчестер Юнайтед" громят соперников. Результаты матчей чемпионата Англии
время публикации: 01 декабря 2024 г., 18:23 | последнее обновление: 01 декабря 2024 г., 18:23
Состоялись матчи тринадцатого тура чемпионата Англии. "Челси" разгромил "Астон Виллу" 3:0.
Челси (Лондон) - Астон Вилла (Бирмингем) 3:0
"Челси" поднялся в тройку лидеров.
"Астон Вилла" не побеждает в девятом матче подряд (во всех турнирах).
Манчестер Сити - Эвертон (Ливерпуль) 4:0
По два мяча (по одному в каждом тайме) забили Маркус Рэшфорд и Джошуа Зиркзее.
Тоттенхэм (Лондон) - Фулхэм (Лондон) 1:1
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