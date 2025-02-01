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Спорт

Три отмененных гола. Удаление главных тренеров. "Ланс" победил "Монпелье"

Футбол
время публикации: 01 февраля 2025 г., 10:22 | последнее обновление: 01 февраля 2025 г., 10:28
Три отмененных гола. Удаление главных тренеров. "Ланс" победил "Монпелье"
AP Photo/Thanassis Stavrakis

В стартовом матче двадцатого тура чемпионата Франции "Ланс" в гостях обыграл "Монпелье" 2:0.

"Монпелье" проиграл после двух побед подряд и упустил возможность выбраться из зоны вылета. В этом сезоне "Монпелье" не смог забить в 9 играх Лиги 1.

"Ланс" поднялся на пятое место.

Игра была примерно равной, но чаще и точнее по воротам бил "Ланс" 18:14 и 4:2.

Счет на первой минуте открыл Мбала Нзола открыл счет 0:1. На 24-й минуте судья не засчитал гол Куалипу в ворота "Монпелье". Позже судья отменил еще два гола в ворота хозяев.

На 61-й минуте 19-летний Джереми Агбонифо удвоил преимущество гостей 0:2.

Судья удалил двух главных тренеров.

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