"Реал" против "Манчестер Сити". Результаты жеребьевки плэй-офф Лиги чемпионов
время публикации: 31 января 2025 г., 13:30 | последнее обновление: 31 января 2025 г., 13:30
Состоялась жеребьевка первого раунда плэй-офф Лиги чемпионов. Проводить жеребьевку помогал Тиагу Алькантара, двукратный победитель Лиги чемпионов.
Первые матчи этой стадии пройдут 11-12 февраля, ответные - 18-19.
Пары первого раунда:
Брест - ПСЖ
Манчестер Сити - Реал (Мадрид)
Монако - Бенфика
Селтик - Бавария
Брюгге - Аталанта
Ювентус - ПСВ
Спортинг (Лиссабон) - Боруссия (Дортмунд)
Фейенорд - Милан.
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