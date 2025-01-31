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"Реал" против "Манчестер Сити". Результаты жеребьевки плэй-офф Лиги чемпионов

Футбол
Лига чемпионов
время публикации: 31 января 2025 г., 13:30 | последнее обновление: 31 января 2025 г., 13:30
"Реал" против "Манчестер Сити". Результаты жеребьевки плэй-офф Лиги чемпионов
AP Photo/Dave Shopland

Состоялась жеребьевка первого раунда плэй-офф Лиги чемпионов. Проводить жеребьевку помогал Тиагу Алькантара, двукратный победитель Лиги чемпионов.

Первые матчи этой стадии пройдут 11-12 февраля, ответные - 18-19.

Пары первого раунда:

Брест - ПСЖ

Манчестер Сити - Реал (Мадрид)

Монако - Бенфика

Селтик - Бавария

Брюгге - Аталанта

Ювентус - ПСВ

Спортинг (Лиссабон) - Боруссия (Дортмунд)

Фейенорд - Милан.

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