Неймар вернулся в "Сантос" и получил номер Пеле
время публикации: 01 февраля 2025 г., 09:46 | последнее обновление: 01 февраля 2025 г., 09:46
Неймар стал игроком "Сантоса", сообщает официальный сайт бразильского клуба.
Он будет выступать под номером 10 (номер Пеле).
Неймар - воспитанник "Сантоса". За основную команду клуба он выступал в 2009-13 годах.
В составе "Сантоса" он трехкратный чемпион штата Сан-Паулу, обладатель Кубка Бразилии 2010 года, обладатель Кубка Либертадорес 2011 года.
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