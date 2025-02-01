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Спорт

Неймар вернулся в "Сантос" и получил номер Пеле

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 01 февраля 2025 г., 09:46 | последнее обновление: 01 февраля 2025 г., 09:46
Неймар вернулся в "Сантос" и получил номер Пеле
AP Photo/Andre Penner

Неймар стал игроком "Сантоса", сообщает официальный сайт бразильского клуба.

Он будет выступать под номером 10 (номер Пеле).

Неймар - воспитанник "Сантоса". За основную команду клуба он выступал в 2009-13 годах.

В составе "Сантоса" он трехкратный чемпион штата Сан-Паулу, обладатель Кубка Бразилии 2010 года, обладатель Кубка Либертадорес 2011 года.

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