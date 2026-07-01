Дубль Мбаппе. Французы разгромили сборную Швеции

В Ист-Ратерфорде французы разгромили сборную Швеции 3:0. Два гола забил Килиан Мбаппе.

Матч проходил с огромным преимуществом сборной Франции (81 % владения мячом, 25:8 по ударам, 12:3 по точным ударам, 9:1 по угловым).

В 1/8 финала французы встретятся со сборной Парагвая.

На 19-й минуте Барколя сместился с фланга в центр, обыграл защитника, ворвался в штрафную и пробил. Выше. На 20-й минуте гол французов был отменен из-за офсайда.

На 30-й минуте Сеттерстрем ногой парировал мяч после опасного удара Рабьо.

Через 2 минуты Кунде прострелил. После удара Мбаппе мяч попал в штангу. На 35-й минуте Олисе пробил через себя. Мяч отразила штанга.

На 45-й минуте после подачи углового Мбаппе обыграл Дьекереша и отправил мяч в нижний угол 1:0.

Единственный опасный момент в первом тайме шведы создали на второй добавленной минуте. Эллиот Струд пробил неточно.

На 53-й минуте Тчуамени перехватил мяч. Пас Олисе. Тот направил мяч в штрафную. Барколя удвоил преимущество французов 2:0.

Вратарь шведов совершил еще два-три впечатляющих сэйва.

На 74-й минуте Мбаппе вышел один на один 3:0.