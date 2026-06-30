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Спорт

Фанаты угрожали и оскорбляли тренера сборной Южной Кореи

Футбол
ЧМ по футболу 2026
Скандалы в спорте
время публикации: 30 июня 2026 г., 19:00 | последнее обновление: 30 июня 2026 г., 19:00
Фанаты угрожали и оскорбляли тренера сборной Южной Кореи
AP Photo/Ahn Young-joon

Сборная Южной Кореи вернулась на родину после неудачного участия в чемпионате мира по футболу.

Корейцы заняли третье место в группе А, набрав 3 очка, и не вышли в плэй-офф, хотя считались главным претендентом на второе место.

Фанаты, собравшиеся в аэропорту, оскорбляли главного тренера Хон Мен Бо. Он подал в отставку после того, как стало известно, что корейцы не вышли в плэй-офф.

По данным местных СМИ, тренер получал угрозы. В том числе, особо свирепые фанаты угрожали убить бывшего наставника сборной Южной Кореи.

Полиция начала расследование.

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