Фанаты угрожали и оскорбляли тренера сборной Южной Кореи
время публикации: 30 июня 2026 г., 19:00 | последнее обновление: 30 июня 2026 г., 19:00
Сборная Южной Кореи вернулась на родину после неудачного участия в чемпионате мира по футболу.
Корейцы заняли третье место в группе А, набрав 3 очка, и не вышли в плэй-офф, хотя считались главным претендентом на второе место.
Фанаты, собравшиеся в аэропорту, оскорбляли главного тренера Хон Мен Бо. Он подал в отставку после того, как стало известно, что корейцы не вышли в плэй-офф.
По данным местных СМИ, тренер получал угрозы. В том числе, особо свирепые фанаты угрожали убить бывшего наставника сборной Южной Кореи.
Полиция начала расследование.
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