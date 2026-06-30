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Спорт

Норвежцы победили сборную Кот-д`Ивуар и вышли в 1/8 финала

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 30 июня 2026 г., 22:01 | последнее обновление: 30 июня 2026 г., 22:01
Победный гол Холанна
AP Photo/Jessica Tobias
Норвежцы победили сборную Кот-д`Ивуар и вышли в 1/8 финала
AP Photo/Tony Gutierrez

В Далласе проходит матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу Кот-д`Ивуар - Норвегия. Норвежцы победили 2:1.

Первый опасный момент был создан на 20-й минуте. Конан обыграл несколько защитников сборной Норвегии и нанес удар метров с 8. Неточно. На 26-й минуте Конан навесил. Пепе пробил с линии вратарской, но в ворота не попал.

Первая опасная атака норвежцев стала голевой. Антонио Нуса (Лейпциг) "качнул" двух защитников и нанес удар из-за пределов штрафной 0:1. Через 2 минуты Холанн вышел один на один, но в ворота не попал.

На 42-й минуте после подачи углового Серлот в высоком прыжке пробил головой. Мяч пролетел рядом со штангой.

Второй тайм начался атаками ивуарийцев.

На 56-й минуте мог забить Николя Пепе, но пробил точно во вратаря норвежцев.

Первую опасную атаку после перерыва норвежцы провели на 68-й минуте. После подачи углового Хеггем пробил с близкого расстояния, но попал в защитника, стоявшего на линии ворот.

На 71-й минуте норвежцы заменили Серлота и Нусу, которые выделялись активностью в атаке в конце первого тайма. Видимо, Сольбаккен укрепляет оборону.

На 74-й минуте Амад Диалло (Манчестер Юнайтед) нанес удар сходу 1:1. Через несколько минут автор гола получил травму. совершая рывок по флангу. Но через несколько минут Диалло сумел вернуться в игру.

Эрлинг Холанн был мало заметен. Но на 86-й минуте сумел забить. Берг прострелил. Холанна оставили без опеки и он точно пробил 1:2. На первой минуте компенсированного времени Холанн нанес удар с разворота, но в ворота не попал.

На шестой минуте компенсированного времени Диалло со штрафного пробил в "девятку". Нюланн парировал мяч.

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