Спортивная гимнастика. Этап Кубка вызова. Артем Долгопят завоевал серебряную медаль
время публикации: 01 июня 2024 г., 18:11 | последнее обновление: 01 июня 2024 г., 18:11
В Копере, Словения, проходит четвертый этап Кубка вызова по спортивной гимнастике.
Израильтянин Артем Долгопят завоевал серебряную медаль в вольных упражнениях. Его результат 14.450 балла.
Чемпионом стал украинец Илья Ковтун (14.600).
Бронзовую медаль завоевал испанец Унаи Байгорри (14.150).
В конце апреля Артем Долгопят стал серебряным призером чемпионата Европы.
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