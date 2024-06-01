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Спортивная гимнастика. Этап Кубка вызова. Артем Долгопят завоевал серебряную медаль

время публикации: 01 июня 2024 г., 18:11 | последнее обновление: 01 июня 2024 г., 18:11
Спортивная гимнастика. Этап Кубка вызова. Артем Долгопят завоевал серебряную медаль
AP Photo/Geert vanden Wijngaert

В Копере, Словения, проходит четвертый этап Кубка вызова по спортивной гимнастике.

Израильтянин Артем Долгопят завоевал серебряную медаль в вольных упражнениях. Его результат 14.450 балла.

Чемпионом стал украинец Илья Ковтун (14.600).

Бронзовую медаль завоевал испанец Унаи Байгорри (14.150).

В конце апреля Артем Долгопят стал серебряным призером чемпионата Европы.

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