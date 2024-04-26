Чемпионат Европы по спортивной гимнастике. Артем Долгопят завоевал серебряную медаль
время публикации: 26 апреля 2024 г., 20:37 | последнее обновление: 26 апреля 2024 г., 20:37
В Римини, Италия, продолжается чемпионат Европы по спортивной гимнастике. Израильтянин Артем Долгопят завоевал второе место в вольных упражнениях.
Победил британец Люк Уайтхаус.
Бронзовую медаль завоевал венгр Кристофер Месарош.
В упражнениях на коне победил ирландец Риз Маккленаган.
На втором месте голландец Лоран де Мюнк, на третьем - киприот Мариос Георгиу.
Израильтянин Илья Любимов занял седьмое место.
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