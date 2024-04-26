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Чемпионат Европы по спортивной гимнастике. Артем Долгопят завоевал серебряную медаль

время публикации: 26 апреля 2024 г., 20:37 | последнее обновление: 26 апреля 2024 г., 20:37
Чемпионат Европы по спортивной гимнастике. Артем Долгопят завоевал серебряную медаль
AP Photo/Geert vanden Wijngaert

В Римини, Италия, продолжается чемпионат Европы по спортивной гимнастике. Израильтянин Артем Долгопят завоевал второе место в вольных упражнениях.

Победил британец Люк Уайтхаус.

Бронзовую медаль завоевал венгр Кристофер Месарош.

В упражнениях на коне победил ирландец Риз Маккленаган.

На втором месте голландец Лоран де Мюнк, на третьем - киприот Мариос Георгиу.

Израильтянин Илья Любимов занял седьмое место.

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