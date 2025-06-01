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Плэй-ин клубного чемпионата мира. "Лос-Анджелес" победил "Америку"

Футбол
время публикации: 01 июня 2025 г., 09:20 | последнее обновление: 01 июня 2025 г., 09:20
Плэй-ин клубного чемпионата мира. "Лос-Анджелес" победил "Америку"
AP Photo/Kyusung Gong

В матче плэй-инн клубного чемпионата мира по футболу "Лос-Анджелес" в дополнительное время победил "Америку" 2:1.

Матч плэй-инн был введен после того, как ФИФА отстранила "Леон" от турнира (из-за проводимого расследования).

На 64-й минуте Брайан Родригес реализовал пенальти и вывел мексиканцев вперед 0:1.

На 89-й минуте Игор Жезус перевел матч в овертайм.

На 115-й минуте победный гол забил бывший нападающий "Сент-Этьена" и "Лорьяна" Денис Буанга.

"Лос-Анджелес" сыграет в клубном чемпионате мира.

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