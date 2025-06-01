Месси забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи. Ошибка бывшего вратаря "Бней Сахнина"

В матче регулярного чемпионата MLS "Интер Майами" разгромил "Коламбус Крю" 5:1.

Команда из Флориды одержала вторую победу подряд и поднялась на третье место.

На 13-й минуте Лионель Месси вывел один на один бывшего форварда "Сельты" Тадео Альенде 1:0.

Через 2 минуты бывший голкипер "Бней Сахнина" Николас Хейген неудачно выбил мяч. Месси мяч перехватил и нанес удар с линии штрафной 2:0. На 24-й минуте Месси вышел один на один 3:0.

В первом тайме Хейген дважды выручил гостей после ударов Месси и Суареса.

На 58-й минуте после подачи углового ударом головой забил Сесар Рувалькаба 3:1. Это его первый гол в матчах MLS.

На 64-й минуте Луис Суарес отправил мяч в ближний угол 4:1. На 89-й минкте Месси вывел один на один бывшего нападающего "Санкт-Паули" и пражской "Спарты" Фабриса Пико 5:1.